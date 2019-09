Tre ragazzi ubriachi fanno i vandali: si lanciano tavoli in piazza del Duca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Specchietti rotti alle auto in sosta in via Bolzano e tavolini smontati in piazza del Duca. Atti vandalici nella notte tra giovedì e venerdì che, almeno per il caso della piazza, ha dei testimoni. «Ho sentito dei rumori – racconta un residente – e ho guardato fuori dalla finestra. C’erano tre ragazzi, completamente ubriachi, che avevano appena rotto un tavolino e utilizzavano le gambe come fossero dei bastoni per colpirsi».