Tre giovani sorpresi con la droga. Denunciato un quarantenne ubriaco

SENIGALLIA - Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati predatori ed in materia di uso e spaccio di sostanze stupefacenti, il personale del Commissariato di Senigallia, con l’ausilio del Reparto prevenzione Crimine di Perugia, è stato impegnato in servizi di controllo del territorio che hanno interessato sia il centro storico della città che i quartieri residenziali.Queste attività hanno consentito di sottoporre a controllo oltre 125 veicoli e circa 160 persone alcune delle quali pregiudicate. Tra l’altro l’uso del sistema di lettura targhe “Mercurio”, in dotazione agli equipaggi del Reparto prevenzione Crimine di Perugia, ha consentito di passare al vaglio oltre 1.300 veicoli in transito sulle strade del territorio senigalliese.Nel corso di due diverse operazioni, gli agenti hanno fermato tre giovani, tutti trovati in possesso di sostanze stupefacenti. in particolare, nel corso di un servizio di controllo effettuato in via Rovereto, presso il Parco degli Stabilimenti della Polizia, gli agenti notavano due giovani all’interno di un veicolo. Si avvicinavano e verificavano che i due stavano consumando marijuana.I due giovani, entrambi 20enni, dell’entroterra senigalliese, alla vista degli agenti tentavano di disfarsene ma venivano prontamente fermati e i poliziotti provvedevano ad effettuare un approfondito controllo che consentiva di rinvenire circa 5 grammi di sostanza stupefacente che veniva sottoposta a sequestro. A carico dei due giovani scattava la segnalazione in Prefettura ed a carico del conducente del veicolo si procedeva anche al ritiro della patente per la successiva sospensione della stessa.Nel corso di un’altra operazione, gli agenti , transitando nei pressi della stazione ferroviaria , notavano tre giovani extracomunitari che si allontanavano verso la Rocca e decidevano di sottoporli a controllo. I tre, da tempo regolarmente presenti in Italia, fornivano le proprie generalità ma uno di essi, F.H. di anni 23, tradiva un certo nervosismo.Gli agenti nel corso del controllo rinvenivano, in possesso di quest’ultimo, un involucro contenente sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un peso pari a circa 10 grammi. Il giovane, dunque, condotto in Commissariato per gli ulteriori accertamenti veniva denunciato per detenzione con fini di spaccio di sostanza stupefacente e quest’ultima veniva sottoposta a sequestro.Infine, gli agenti erano chiamati ad intervenire al Foro Annonario, in ausilio al personale del 118, poichè un soggetto, 40enne senigalliese, aveva dato in escandescenza, creando problemi ai passanti ed agli esercenti della zona.Giunti sul posto, gli agenti si avvicinavano all’uomo che gridava e si muoveva in modo inconsulto e, dopo alcuni minuti, riuscivano a calmarlo ed identificarlo, l’uomo, con diversi precedenti per guida in stato d’ebbrezza e reati contro la persona, veniva sanzionato per ubriachezza e successivamente condotto in pronto soccorso per le cure del caso.