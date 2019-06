Travolto da un tir mentre cambia una ruota: la tragica fine di un istruttore 50enne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LORETO - Si era fermato sulla corsia d’emergenza per sostituire una gomma forata. Proprio in quel momento è arrivato un Tir che l’ha travolto e non gli ha dato scampo. E’ morto sotto gli occhi del figlio un cinquantenne istruttore di bodybuilding originario di Quarto, nel Napoletano. Insieme erano di ritorno dal Rimini Wellness, la più grande kermesse al mondo dedicata al fitness, andata in scena nella riviera romagnola nel weekend.