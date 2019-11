Travolto da un'auto che fa retromarcia: anziano portato in ospedale

ANCONA - Era al posto sbagliato nel momento sbagliato: paura questa mattina ad Ancona in via Benedetto Croce poco distante dalle Poste con un uomo di 81 anni travolto da un'auto che stava compiendo una manovra in retromarcia. Brutta la caduta dell'anziano che ha riportato lesioni alla spalla e a un braccio con il conseguente trasporto all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

