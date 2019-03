Travolti da un furgone a 100 metri da casa Marito e moglie sono in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Marito e moglie in gravi condizioni dopo essere stati falciati questa mattina da un furgone all’altezza della rotatoria di piazzale della Repubblica all’ingresso di Filottrano. Erano ormai vicini alla loro abitazione, meno di cento metri quando, stavano attraversando la strada quando ed è avvenuto l’incidente. Camminavano uno accanto all’altro: il marito G.O. 77enne e la moglie A.S., 72enne. Insieme sono finiti a terra riportando vari traumi e fratture. L'uomo è stato portato a Torrette con l'eliambulanza, la donna con un'ambulanza.