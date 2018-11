Travolge le reti metalliche e vola di sotto con l'auto miracolata donna di 67 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Miracolata. Incidente spettacolare ma per fortuna senza conseguenze per una donna di 67 anni che stava salendo verso il Panettone quando forse toccando il cordolo è finita sulla parte esterna della carreggiata travolgendo le reti metalliche appoggiate su basamenti di cemento ed è finita di sotto compiendo un volo di diversi metri con l'auto che si è capottata. Difficili le operazioni per accedere al cantiere, sul posto l'automedica, i vigili del fuoco e la Croce Gialla con la donna che è stata portata al pronto soccorso di Torrette con lievi conseguenze.