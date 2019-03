Trattore si ribalta durante i lavori in un campo momenti di paura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Attimio di paura oggi intorno alle 13.45 con i vigili del fuoco che sono intervenuti a Varano di Ancona per un trattore rovesciato mentre stava lavorando in un campo. I vigili drl fuoco utilizzando l'autogù hanno ancorato il trattore e successivamente raddrizzato. Non si segnalano persone ferite.