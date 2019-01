Trasporti, palasport e assistenza: tutti i costi dell’esodo dei 12mila

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Non saranno le somme di cui ha parlato a caldo il sindaco Mancinelli, indicando un range, «tra i 10 mila euro e non più di 20mila», per quantificare i costi della maxi evacuazione di domenica. Ma per svuotare quattro quartieri con 12mila residenti il Comune di Ancona ha comunque speso meno dei 40mila euro che aveva messo in preventivo per l’operazione, come spiega l’assessore al Bilancio Ida Simonella, un risultato ottenuto «grazie anche al contributo decisivo delle associazioni di volontariato e dei dipendenti comunali che hanno accettato, anche loro volontariamente, di lavorare rinunciando a parte del compenso domenicale». La Protezione civile regionale aveva schierato 300 volontari (particolarmente nutriti i gruppi di Ancona e di Filottrano) mentre Palazzo del Popolo ha offerto alla causa comune 45 uomini e donne che hanno accettato di passare la domenica assistendo gli sfollati. Il sindaco Valeria Mancinelli e l’assessore alla Protezione Civile Stefano Foresi li hanno ringraziati, insieme ai vigili urbani, con una lettera: «A fronte di un evento unico e straordinario, i dipendenti del Comune di Ancona hanno risposto con efficienza e forte senso di responsabilità, facendosi carico di un esemplare servizio al cittadino».