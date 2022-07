Tragedia a Jesi, precipita dalla finestra: morta una donna di 50 anni

JESI - Precipita dalla finestra della sua abitazione: morta una donna di 50 anni. La tragedia è avvenuta questa mattina, in via Posterma, a due passi da piazza Federico II. Per la donna non c'è stato nulla da fare: è deceduta qualche minuto dopo la rovinosa caduta dal terzo piano di casa. Il tutto s'è verificato sotto gli occhi di alcuni passanti, i quali hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto si sono portati i carabinieri del Radiomobile e gli operatori del 118, con l'automedica. Prima di gettarsi, la donna si sarebbe autoinferta delle ferite sulle braccia.