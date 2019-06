Lanterna Azzurra, la verità della grande tragedia nei tablet e negli smartphone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CORINALDO - Tredici dispositivi da analizzare per cercare di risolvere i dubbi che ancora ruotano attorno alla tragedia della Lanterna Azzurra. È stato conferito ieri mattina l’incarico all’analista forense Luca Russo, designato dalla procura per estrapolare i file da smartphone e tablet sequestrati a nove indagati nel procedimento aperto per reati come cooperazione in omicidio colposo plurimo, lesioni colpose, disastro colposo e falso.