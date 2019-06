Tragedia del quad indagato il patron della Pallacanestro Cantù

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Una città in lutto e il nuovo patron della Pallacanestro Cantù, Davide Marsonindagato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza dalla procura di Livorno, in Toscana. L’imprenditore comasco, residente a Carimate, era alla guida del quad che si è ribaltato nella notte tra lunedì e martedì all’Isola d’Elba in cui ha perso la vita Paolo Paladini, 36enne di Fabriano che con Marson e altre due persone viaggiava sul mezzo.I carabinieri di Capoliveri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi. Marson, come confermato dagli inquirenti toscani è risultato positivo al test dell’etilometro ed è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.