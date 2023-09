Tragedia sui binari: terribile investimento sulla linea Adriatica. Circolazione sospesa e treni in ritardo

OSIMO – Tragico investimento sui binari: una persona è deceduta, travolta da un treno sulla linea Adriatica. É accaduto attorno alle 16,30 nella tratta dopo Osimo Stazione, in direzione sud. Sul posto si sono portati il personale del 118 con l'eliambulanza, la polizia ferroviaria e gli agenti del commissariato di Osimo.

Circolazione sospesa

La circolazione è stata sospesa in attesa dell'intervento del magistrato. Trenitalia segnala che i treni dell'Alta Velocità, gli Intercity e i Regionali possono subire ritardi. In particolare. Il Frecciarossa 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (20:50) è fermo ad Ancona, come il Frecciarossa 8811 Milano Centrale (13:05) - Lecce (21:50) e l'Intercity 609 Bologna Centrale (14:00) - Lecce (22:49), mentre l'Intercity 612 Lecce (8:35) - Milano Centrale (21:40) è fermo a Loreto.

