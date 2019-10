Traffico di prodotti del legno arriva una pesante multa per una ditta pesarese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali del Nucleo Carabinieri CITES di Ancona hanno contestato un illecito amministrativo per un importo compreso tra 1.100 e 1.000.000 di euro a carico di una ditta con sede in Montefelcino che aveva importato dall’Ucraina 22.000 Kg di segati di pino, senza adottare le dovute diligenze previste dal Regolamento europeo.Il controllo rientra nell’ambito degli accertamenti che gli uomini del Nucleo CITES di Ancona svolgono costantemente sul territorio al fine di contrastare il commercio di legname di provenienza illegale, adottando il regolamento Europeo n. 995/2010 EUTR (European Union Timber Regulation). Regolamento che al fine di contrastare il taglio abusivo delle foreste obbliga gli operatori del settore del legno ad osservare la “dovuta diligenza” adottando misure per verificare la legale provenienza delle partite di legname ed i commercianti a dotarsi di un registro per garantire la tracciabilità dei prodotti.Dal gennaio 2019 il Nucleo CITES di Ancona ha controllato 17 ditte operanti nel settore del legno e dei prodotti da esso derivati, nelle Province di Ancona e Pesaro Urbino contestando 5 illeciti amministrativi a 3 aziende, per un importo compreso tra un minimo di 8.430 euro e un massimo di 2.190.000 euro che verrà deciso dall’Autorità Amministrativa competente.Le sanzioni sono molto elevate, infatti per chi non compila regolarmente il registro di carico/scarico sono previste sanzioni per 3.000 euro, mentre per ogni 100 chilogrammi di legname introdotto nel mercato senza osservare la dovuta diligenza sono previste sanzioni comprese tra 5 e 5.000 euro.