Tradito dal navigatore finisce in una stradina e il camion rimane bloccato nel tornante

GENGA - Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 12,30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Genga in frazione Rosenga per soccorrere un autista in difficoltà. Un camionista alla guida di un autoarticolato seguendo le indicazioni del navigatore satellitare, ha percorso una stradina di montagna rimanendo bloccato in un tornante molto stretto con il semirimorchio in procinto di rovesciarsi. I vigili del fuoco in prima battuta hanno ancorato l’autocarro con un cavo d’acciaio, arrivata l’autogru dalla centrale di Ancona, con molte difficoltà è stato trainato fino alla strada principale. L’intervento è terminato alle ore 16,30, non si segnalano persone coinvolte.