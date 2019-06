Tossicomani e ubriachi blitz al Piano: il questore ha chiuso il Caffè Centrale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Ci risiamo, il pugno d’acciaio del questore torna a far vibrare il Piano, mette un punto esclamativo sul rispetto della legge, segna un punto a favore della percezione di sicurezza, che ovunque purtroppo è in calo e troppe volte da queste parti è ridotta ai minimi termini. Non c’è da gioire sui sigilli a un’attività commerciale, ma il segnale che mandano è accolto ben volentieri. È stata più di un’operazione di polizia l’arrivo ieri mattina attorno alle 11, nella canicola soffocante di questo torrido inizio d’estate, delle pattuglie della questura all’angolo tra via Giordano Bruno e piazza Ugo Bassi, per eseguire il provvedimento appena firmato dal questore Claudio Cracovia di chiusura per 10 giorni nei confronti del Caffè Centrale.