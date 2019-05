Tossicodipendente irrompe in casa del padre e lo minaccia con un coltello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Serata molto movimentata quella di ieri: gli agenti sono infatti intervenuti in piazza Ugo Bassi per una lite familiare tra padre e figlio. Quest’ultimo, 24enne tossicodipendente di origine nord africana, già arrestato il 2 maggio dalle Volanti per violenza resistenza a pubblico ufficiale e sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, aveva raggiunto il padre in un’altra abitazione dove si accendeva una lite nel corso della quale utilizzava per minacciarlo un coltello da cucina. Il giovane è stato denunciato per minaccia aggravata e l’inottemperanza al rispetto della misura dell’autorità giudiziaria.