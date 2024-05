ANCONA Annullata la risoluzione del contratto per la realizzazione della nuova palazzina direzionale dell’ospedale di Torrette. Il round davanti al Tar è stato vinto dalla Cogepa Spa, l’impresa edile napoletana che si è aggiudicata un anno fa per 7,9 milioni di euro il maxi appalto indetto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche per costruire il nuovo polo amministrativo. Appalto poi revocato l’11 dicembre per un nodo insorto sull’iscrizione della ditta alle white list della Prefettura.

Il ricorso

Contro tale decisione, l’impresa ha fatto ricorso al Tar. Ed ha vinto. I giudici hanno annullato la determina del direttore generale Armando Gozzini in merito alla risoluzione contrattuale. «Ora valuteremo se impugnare la decisione - ha detto il dg dell’azienda ospedaliera -. Cercheremo comunque di far ripartire i lavori il prima possibile nell’interesse della pubblica amministrazione, vedremo con quale ditta». I lavori per la nuova palazzina, consegnati nel maggio 2023, si sarebbero dovuti concludere entro il primo gennaio del 2025, entro 608 giorni naturali e consecutivi. Il traguardo, con tutta probabilità non verrà toccato prima del 2026. «A questo punto - ancora Gozzini - abbiamo interesse che questo cantiere si allinei a quello del nuovo Salesi, anche in funzione del piano parcheggi». Il progetto operativo per la palazzina direzionale è praticamente fermo da quando è stato risolto il contratto. C’è ancora la gru della ditta a svettare sull’area del cantiere, che deve portare alla realizzazione di un plesso da 5mila metri quadrati disposto su tre livelli. La struttura è stata pensata per ospitare la direzione generale, gli uffici amministrativi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche e un centinaio di dipendenti. Ma dell’edificio che un giorno dovrà sorgere davanti al vecchio ingresso dell’ospedale regionale oggi sono abbozzate le fondamenta.

L’azienda ospedaliera era arrivata alla revoca dell’appalto per il nodo sulle white list, gli elenchi istituiti presso ogni Prefettura che hanno lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia rispetto alle attività imprenditoriali. La re-iscrizione della ditta, in precedenza sottoposta al controllo giudiziario, è stata disposta il 12 dicembre 2023, il giorno dopo della determina firmata per la risoluzione contrattuale. Per i giudici del Tar l’azienda ospedaliera «avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento di aggiornamento della posizione» della ditta in corso davanti alla Prefettura. «E una volta acquisito il relativo provvedimento, verificare che non era venuto meno in capo all’appaltatore il requisito di contrarre con la pubblica amministrazione». Di qui, l’accoglimento del ricorso.