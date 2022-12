ANCONA - Serviranno (almeno) altri due mesi per vedere realizzato il ponte pedonale di Torrette. Con una determina approvata nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha prorogato i termini contrattuali con la ditta, la Torelli Dottori di Cupramontana, che si è aggiudicata l’appalto del valore di 390mila euro, Iva esclusa. Il termine utile contrattuale è così slittato dal 15 dicembre 2022 al 13 febbraio 2023.

Si tratta del secondo posticipo temporale per il sovrappasso che consentirà ai pedoni di raggiungere da via Conca il parcheggio dell’ospedale regionale di Torrette senza dover attraversare la strada. Inizialmente, infatti, il termine per la chiusura del cantiere era stato fissato per il 26 settembre 2022, data poi slittata al 15 dicembre e prorogata ancora al 13 febbraio 2023. Tutta colpa della crisi, dei prezzi alle stelle, dei materiali introvabili per completare la realizzazione dell’infrastruttura.



La richiesta



Con una nota dell’8 novembre scorso, l’impresa aggiudicataria aveva chiesto una proroga sui tempi contrattuali di 120 giorni, motivando la richiesta, come si legge nel documento istruttorio, «con la concomitanza del particolare periodo storico e l’enorme difficoltà del reperimento delle materie prime per le lavorazioni in acciaio, anche a causa dell’improvviso aumento dei prezzi di tutti i materiali , in un periodo afflitto anche dalla pandemia Covid 19». Il Comune, preso «atto delle effettive difficoltà e degli impedimenti evidenziati», ha ritenuto opportuno «procedere all’accoglimento parziale della richiesta di proroga riconoscendo un disagio logistico e di allungamento dei tempi di fornitura dei materiali a causa dello stato emergenziale, quantificabile in giorni 60 e quindi procrastinando la fine lavori prevista al giorno 13.02.2023». Il ponte pedonale, alto 5,25 metri e lungo 25, consentirà alle persone di raggiungere l’ospedale in sicurezza, senza dover più attraversare la trafficata e pericolosissima via Conca, dove la circolazione di auto e tir sarà scorrevole grazie all’eliminazione delle strisce pedonali e del semaforo a chiamata. Verrà installato anche un ascensore adiacente alla torre lato ospedale, ad uso pubblico e con capienza di 13 persone.