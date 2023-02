A Torrette notte di lavori per il ponte pedonale dal parcheggio all’ospedale

ANCONA - A lavoro di notte per montare il ponte pedonale che collega il parcheggio di via Metauro all’area ospedaliera. Alle 22, come da ordinanza comunale, c’è stato lo stop alla viabilità in via Conca per permettere i lavori di realizzazione del sovrappasso. Una serie di rinvii ha fatto slittare di oltre tre mesi la realizzazione dell’opera. Doveva essere conclusa il 26 settembre scorso la realizzazione del nuovo ponte pedonale di Torrette.

Il rinvio

Poi il rinvio al 15 dicembre, e ancora al 13 febbraio. L’utilizzo del ponte è fondamentale, permette ai pedoni di attraversare la pericolosissima via Conca in totale sicurezza. Con la fruibilità del sovrappasso, si potrà eliminare il semaforo pedonale che rallenta la viabilità, quel tratto è particolarmente battuto dai mezzi pesanti per raggiungere l’autostrada. Inoltre verrà installato anche un ascensore adiacente alla torre lato ospedale, ad uso pubblico e con capienza di 13 persone. Il ponte è lungo 25 metri, è posizionato ad un’altezza di 5,25 metri.