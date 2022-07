A Torrette paziente di 63 anni operata da sveglia. L'intervento seguito in streaming dalla Cina

ANCONA - Paziente di 63 anni operata da sveglia (tecnica awake) per rimuovere un tumore cerebrale. L'intervento, su una donna della provincia di Ancona, è stato eseguito questa mattina all'ospedale di Torrette dall'equipe di Neurochirurgia, diretta dal dottor Roberto Trignani. L'operazione, che è durata tre ore, si è svolta in streaming: da remoto hanno potuto assistere all'asportazione tumorale i neurochirughi dell'ospedale cinese di Hebei. Domani mattina la paziente potrà già alzarsi in piedi.

Il team della sala operatoria

E' rimasta sempre vigile e ha partecipato a tutte le fasi dell'intervento, «salutando anche i medici cinesi» ha fatto sapere il dottor Trignani, specializzato in interventi awake. L'equipe ha già eseguito a Torrette più di 130 interventi con questa tecnica. Trignani ha eseguito l'intervento con l'equipe della divisione di Neurochirurgia formata dal dottor Stefano Vecchioni e dal dottor Michele Luzi. In sala hanno lavorato anestesisti, neuropsicologi e psicologi. Questi ultimi hanno parlato costantemente con la paziente per il supporto morale ed emotivo. «La paziente - ha detto Trignani - a fine intervento ha anche scherzando dicendomi: "dottore stacchi l'assegno per ripagarmi dell'esperienza"».