Baby piloti si sfidano in moto Residenti esasperati «Ormai non si vive più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tornano le gare di velocità nella Valle della Lodola, quartiere residenziale di Torrette dalle notevoli potenzialità, ma lasciato a metà dalla mala politica e dalla crisi edilizia. Con le giornate che si allungano sono tornati ad esibirsi adolescenti spericolati che, in sella a moto da cross e scooter, all’uscita da scuola o la sera, danno vita a vere e proprie competizioni da brivido. Si lanciano giù per la discesa di via Saragat e sfruttano la pendenza per sentirsi come Valentino Rossi.