ANCONA - Baci, abbracci e sorrisi. Da quanto tempo mancavano. Ieri per gli studenti degli istituti superiori di Ancona è stato il primo giorno di scuola. Il primo dopo due anni senza restrizioni legate al Covid. E così, all’entrata e all’uscita, i ragazzi sono tornati a formare capannelli, ridere, scherzare, darsi pacche sulle spalle e spintonarsi giocosamente. «Tutto questo ci mancava – dichiara Giulia Tuccella del Savoia Benincasa -, non vedevamo l’ora di tornare alla normalità. Anche perché avere sempre addosso gli occhi di bidelli e professori che ti dicono questo non si può fare, quest’altro neppure, è un stress enorme». In più si stava quasi sempre confinati in aula.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Gli studenti di Ancona pronti al rientro



La socialità



«È bello poter interagire di nuovo con tutti, anche coi ragazzi delle altre classi – dice Vanessa Mazzuchelli, anche lei del Savoia Benincasa -. Fino all’anno scorso andare in giro per i corridoi durante la ricreazione era una cosa impensabile». Ancor più se si pensa che oggi è possibile farlo senza dover indossare la mascherina. «A parte che oggi (ieri, ndr) faceva un gran caldo e con le mascherine ci saremmo trovati in difficoltà– osserva Agnese Ladisa, compagna di classe delle altre due -, ma soprattutto è stato emozionante rivedere finalmente i volti dei nostri compagni». Dei compagni ma anche dei professori. «Alcuni di loro solo adesso iniziamo a conoscerli veramente – riferisce Giulia, che frequenta il quinto -. La professoressa di matematica, ad esempio, l’abbiamo cambiata in terzo e prima di oggi l’avevamo vista in faccia soltanto dallo schermo del computer. Senza poi contare che fare le verifiche indossando le mascherine era davvero pesante».

A proposito di verifiche, dopo due anni viene abolita, se non in casi eccezionali, l’utilizzo della didattica a distanza, che tanti problemi aveva creato soprattutto a chi doveva affrontare l’esame di maturità. «Inutile negarlo, con la Dad si studiava meno – ammette Giulia -, ma questo poi ti si ritorceva contro». «Se segui le lezioni dal divano di casa non puoi essere concentrato – sostiene Vanessa -, invece anche il semplice fatto di doverti vestire per andare a scuola ti fa accendere il cervello». Inoltre la presenza in aula consente di esercitarsi nei compiti scritti. «Cosa che quest’anno è fondamentale – sottolinea Agnese -, visto che alla maturità torneranno i commissari esterni».



La similitudine



La gioia di rivedersi, e per davvero, è esplosa anche all’istituto superiore Podesti-Calzecchi Onesti. Perfetta la similitudine di Giacomo Barghini per rappresentare lo stupore della fine delle mascherine: «È come se porti per tanto tempo il gesso, poi te lo togli e devi riabituarti a muovere il braccio. Ecco, non eravamo più abituati a vedere i volti degli altri. Addirittura - continua Giacomo - ci sono alcuni professori che senza la mascherina non li abbiamo mai visti. Ci dobbiamo tutti riassestare, rientrare in classe è stato strano ma per quest’anno siamo pieni di speranze. È iniziato il quinto, so già che la mia classe, quando tutto finirà, mi mancherà molto».



Le restrizioni



I compagni di classe di Giacomo sono Mattia Vitaloni e Sabrina Todisco, entrambi rappresentanti di istituto. I due studenti sono anche vicini di banco e, finalmente, dopo due anni di lontananza, sono tornati a stare gomito a gomito: «Possiamo tornare finalmente a darci fastidio - scherzano i due ragazzi -, questo aspetto di normalità ci è mancato davvero tanto». Il periodo più duro? «Quello del lockdown e la Dad - ricorda Sabrina - in quei contesti, quando siamo stati reclusi, abbiamo sofferto tanto».

«Per noi - le parole di Mattia - questo è un nuovo inizio, mi ha fatto strano vedere il volto dei prof e degli altri studenti senza la mascherina. Alcuni non li avevo neanche riconosciuti».