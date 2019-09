«Torna, o uccido te e il bambino». â€‹Rom preso nel campo nomadi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Botte, insulti, persecuzioni, minacce di morte. Sono gli uomini che odiano le donne, che non accettano la fine di una love story perché prevalgono l’orgoglio e la gelosia, più forti di tutto e di tutti, anche dell’amore per un figlio. Lo stesso che lui, stalker-rom trentenne, non ha avuto problemi a menzionare nelle intimidazioni telefoniche: «Se non ti decidi a tornare con me, ammazzo te e il bambino», avrebbe ripetuto spesso alla ex compagna, al telefono. «Un pregiudicato pericoloso e senza scrupoli», così i carabinieri descrivono l’uomo arrestato giovedì mattina in un campo rom di Bologna.