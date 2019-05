Torna la fiera di San Filippo con più di 200 bancarelle Ecco le vie e le soste vietate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Torna domani la tradizionale fiera di San Filippo. L’appuntamento è in centro, dalle 7 alle 22. È uno degli storici appuntamenti nella città della carta con più di 200 bancarelle che richiameranno sicuramente tanti visitatori anche dalla città limitrofe. Per l’occasione è stata modificata la viabilità cittadina con apposita ordinanza da parte della Polizia locale. Dalle 6 e fino al termine della manifestazione fieristica, in via Miliani, corso della Repubblica, piazza del Comune, piazza Garibaldi, via Cialdini (tratto dall’intersezione con via Fratti all’intersezione con piazza Garibaldi e compresa via Filzi), via Balbo (da corso della Repubblica fino all’intersezione con piazza Amedeo di Savoia) e via Ramelli dall’intersezione con Piazza Garibaldi all’intersezione con via Le Conce, il transito e la sosta dei veicoli sono vietati, con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto. I veicoli provenienti da via Cavour hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in via Marcoaldi.