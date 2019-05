Torna il circo a Villa Torlonia protestano gli animalisti Appuntamento alle 17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Torna il circo nel parcheggio di Villa Torlonia e gli animalisti annunciano una protesta pacifica ma di sensibilizzazione alle 17 di oggi. L’associazione Meta Ancona, movimento etico tutela animali e ambiente, vuole esprimere totale dissenso riguardo alla decisione dell’Amministrazione comunale di Senigallia di concedere lo spazio al circo con animali. «Innanzitutto questi contesti circensi sono lontanissimi dall’incentivare la conoscenza della realtà animale – scrivono in una nota – ma, anzi, sono veicolo di una diseducazione al rispetto degli gli esseri viventi, inducono al disconoscimento dei messaggi di sofferenza, ostacolano lo sviluppo dell’empatia che è un fondamentale momento di formazione e di crescita soprattutto per i bambini. Questa tipologia di spettacoli infatti sollecita una risposta incongrua, divertita e allegra, alla pena, al disagio e all’ingiustizia e molti psicologi esprimono motivata preoccupazione a proposito delle conseguenze sul piano pedagogico, formativo e psicologico della frequentazione dei bambini di zoo, circhi e sagre in cui vengono impiegati e sfruttati animali».L’associazione prosegue sottolineando che, a causa di questi spettacoli, gli animali vengono privati della loro libertà, della possibilità di contribuire al perfetto equilibrio naturale nel luogo in cui la natura li aveva destinati a vivere e impossibilitati a seguire il proprio istinto. Gli animalisti denuncianoche gli animali trascorrano la maggior parte della loro vita in detenzione in gabbie, spesso minuscole, o ammassati nei container dei tir e obbligati a interminabili viaggi. Ma non solo. «Sono anche addestrati con metodi estremamente discutibili – si legge nella nota - per compiere posture o movimenti spesso innaturali, con l’unico scopo di farli diventare attrazioni viventi e lucrare sugli applausi e sulle risate di un pubblico ignaro (?) della crudeltà». Gli attivisti hanno deciso di dare voce a tutti quegli animali rinchiusi contro la propria volontà a cui è stata tolta la libertà. Per questo motivo Meta Ancona ha organizzato oggi alle 17 un presidio pacifico e autorizzato davanti al Royal Circus situato a Villa Torlonia. Rivolgono l’invito a partecipare a quanti sono dalla parte degli animali e contro ogni forma di violenza.