Ventiseimila fan in delirio al Del Conero: Tiziano Ferro comincia lo show con un medley

ANCONA - «Chi sarà ad Ancona si divertirà di brutto». Promessa mantenuta: al Del Conero di Ancona è la festa dei 26mila arrivati allo stadio per assistere allo show di Tiziano Ferro. La pop star fa il suo ingresso tra il boato della folla. È l’apoteosi. “Accetto Miracoli”, Buona (cattiva) sorte”, “La differenza tra me e te”. I primi tre brani arrivano in versione medley. Si balla ovunque, dagli spalti al parterre.

Tiziano Ferro, camicia e pantaloni neri, è in formissima.

E instaura subito la sua liaison con l’audience del Del Conero.