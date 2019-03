Tirò una fucilata al figlio Non è in sé, va prosciolto Ma adesso dove andrà?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Aveva imbracciato il fucile e sparato contro suo figlio per ucciderlo, esasperato a suo dire dal dover continuamente versare denaro per il mantenimento dell’ex moglie e per una questione legata al pignoramento della sua pensione. Era il 5 giugno dello scorso anno e la faida familiare tra Mario Rosati, 91 anni, meglio conosciuto come “Battente” e suo figlio Renato, 66 anni ex infermiere, era finita con l’arresto dell’anziano genitore (cui vengono contestati i reati di tentato omicidio aggravato, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione) e il ferimento del figlio, medicato in ospedale.Ieri, al Tribunale di Ancona, il processo con rito abbreviato condizionato alla perizia richiesta dalla difesa, avvocato Davide Toccaceli. E se nell’immediatezza dei fatti Mario Rosati era stato valutato dagli psichiatri parzialmente capace di intendere e di volere ma con segnali di demenza senile, la perizia iniziata il 10 gennaio e depositata a fine mese aveva evidenziato un deterioramento delle sue condizioni fisiche e mentali: Rosati, proprio dall’analisi del perito, non sarebbe socialmente pericoloso né in grado di reiterare il reato per i suoi sopraggiunti deficit fisici. E non capisce il perché lo stiano processando. In virtù di questo, ieri il giudice Francesca De Palma lo ha prosciolto ritenendolo incapace di intendere gli atti del procedimento, applicando una recente riformulazione delle norme del codice penale sull’imputabilità.Respinta dunque la richiesta del pm Irene Bilotta, che per l’anziano aveva chiesto 20 anni di carcere. Ieri al Tribunale di Ancona era presente solo il figlio, Renato, che si è costituito parte civile tramite l’avvocato Anna Maria Repice. Mario Rosati non era presente, per lui il suo avvocato difensore Toccaceli, che per primo aveva ravvisato la necessità di sottoporre l’anziano a una perizia psichiatrica.Adesso però si apre un’altra questione: Mario Rosati, che dopo una breve detenzione a Montacuto era stato trasferito alla clinica psichiatrica dell’ospedale di Torrette, dove andrà? Attualmente ricoverato nella clinica psichiatrica in custodia cautelare, doveva essere trasferito presso una casa di cura per anziani. Ma nonostante le istanze e i tentativi, non sono stati reperiti i finanziamenti necessari, visto che quella famosa eredità contesa che aveva fatto scattare l’ira omicida di Mario, è attualmente pignorata. L’uomo dunque non avrebbe di che pagare la clinica. E non essendovi più la necessità della custodia cautelare presso la clinica, se volesse potrebbe anche tornare a casa, in caso di valutazione medica positiva.