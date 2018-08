Tir tampona auto ferma sull'autostrada. Lidia muore sul colpo, gravi i cognati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Dolore e sgomento, ad Ancona, per la tragica fine di Lidia Righi, 72 anni non ancora compiuti, originaria di San Ginesio ma da sempre residente a Torrette, ex direttrice della segreteria amministrativa del liceo scientifico Cambi a Falconara,Un Tir ungherese ha tamponato la Mercedes scaraventandola contro il guardrail: la donna si trovava sul sedile posteriore ed è morta sul colpo. Davanti a lei, i cognati, a differenza di quanto si è appreso in un primo momento: alla guida, P. S., 77 anni, consulente aziendale in pensione. Le sue condizioni sono gravissime, è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dell’Angelo a Mestre. Delicato anche il quadro clinico della moglie, G. B., 70 anni, sorella del defunto marito di Lidia: è stata trasferita d’urgenza al Ca’ Foncello di Treviso, ma non sarebbe in pericolo di vita.