Tir parcheggiato male scatena una rissa in porto, due camionisti feriti

Un tir parcheggiato di traverso, altri che non riescono a passare per dirigersi verso gli imbarchi. Una banale questione di viabilità ha scatenato una rissa ieri pomeriggio in porto, nell’area del Mandracchio, con almeno due camionisti - un greco e un turco - che si sono presi a calci e pugni. All’arrivo dei carabinieri del Norm, accorsi dopo l’allarme dato da alcuni passanti, la zuffa era ormai finita e a terra è stato trovato anche un coltello, che però non sarebbe stato utilizzato, visto che nessuno dei due autisti presentava ferite da armi da taglio. Il greco, probabilmente il primo ad alzare le mani, è finito al pronto soccorso con ferite e contusioni non gravi, mentre il turco si è fatto medicare sul posto dai medici del 118, accorsi insieme a un’ambulanza della Croce Gialla. L’episodio è avvenuto nel parcheggio polmone usato dai Tir in attesa di imbarco, tra la fiera della Pesca e l’area dei silos demoliti. Sembra che il greco avesse parcheggiato male il suo camion e ostacolasse il passaggio di alcuni camionisti turchi, che andavano di fretta. Prima si sono presi a male parole, poi il greco avrebbe aggredito il turco, che ha reagito, non si sa se spalleggiato da alcuni connazionali. I carabinieri stanno valutando se ci sono estremi per denunce. Il 18 marzo del 2009, una lite tra camionisti greci in fase di sbarco da un traghetto finì nel sangue, con uno dei contendenti ucciso con 27 coltellate. © RIPRODUZIONE RISERVATA