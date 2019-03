Terzo furto in due settimane â€‹Ladri in fuga con gli spiccioli La rabbia dei genitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Ancora furti nelle scuole di Fabriano. La primaria Moro, nel quartiere Campo Sportivo, è stata visitata dai ladri tre volte nelle ultime due settimane. Magro il bottino, circa 50 euro in monete e due computer. I ladri hanno forzato la porta d’ingresso, in piena notte, per poi dirigersi verso il distributore di caffè dove hanno danneggiato il contenitore delle monete per asportare i pochi spicci presenti. Due settimane fa si erano accontentati del denaro contante che avevano trovato, mentre nel secondo raid della settimana successiva, avevano rubato anche un pc usato per la didattica e un vecchio computer. Martedì notte l’ultimo blitz dei malviventi che sono tornati al distributore di caffè senza riuscire a portar via più di poche monete. Il furto complessivo ammonta a circa 50 euro più un computer portatile e un pc vecchio. Amarezza in città per l’ennesimo colpo avvenuto nelle scuole. I genitori da tempo chiedono l’installazione delle telecamere di sicurezza non solamente all’interno dei plessi, ma anche nelle vie limitrofe. Sugli episodi indagano i carabinieri. Due mesi fa è stata presa di mira la primaria Collodi, nel quartiere Piano. I ladri sono entrati forzando una porta e si sono diretti nel corridoio dove è posizionato il distributore di merendine. Poi sono fuggiti con un bottino non superiore alle 30 euro e di loro si sono perse le tracce. Episodi analoghi sono avvenuti nelle scuole Gentile, Mazzini e Marco Polo.