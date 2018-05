Terremoto, scuole evacuate a Jesi. Il sindaco: «Attività sospesa per fare i controlli»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Sospese le attività didattiche dopo le scosse di terremoto di questa mattina. Lo ha deciso il sindaco in attuazione al Piano di protezione civile. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social dell'amministrazione. Il sindaco Massimo Bacci ha disposto la sospensione temporanea delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado fino all’esito dei controlli dei tecnici comunali che sono già in corso. I genitori sono autorizzati a prelevare i figli minorenni dalle scuole.