Terremoto, la terra continua a tremare nella notte un'altra scossa sulla costa

ANCONA - Ancora un'altra scossa di terremoto sulla costa dopo quella di questa mattina . La terra ha tremato alle 00:58 e, secondo le rilevazioni della sala sismica dell'Ingv di Roma, la magnitudo è stata di 2.2, una magnitudo non elevata ma che come questa mattina all'alba ha prodotto una scossa distintamente avvertita ad Ancona e Falconara. L'epicentro, localizzato sulla costa a 12 km da Ancona, è a 6 km di profondità, nel quadrante definito "Costa marchigiana anconetana". Non si segnalano danni a cose o persone.