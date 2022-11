Terremoto, tre scuole chiuse ad Ancona: 500 studenti traslocano in altri plessi, ecco dove

ANCONA - Tre scuole chiuse ad Ancona dopo il terremoto e quasi 500 studenti costretti a cambiare sede scolastica da giovedì. Lo ha annunciato il sindaco Valeria Mancinelli insieme agli assessori alle Politiche Educative, Tiziana Borini ai Lavori Pubblici, Paolo Manarini, alla Protezione Civile Stefano Foresi. Le strutture non sono inagibili ma necessitano di interventi manutentivi per il ripristino dei luoghi.

Quali sono le scuole chiuse per terremoto

Le tre scuole che si sposteranno saranno operative nella nuova sede a partire da giovedì prossimo, perché questi tre giorni saranno necessari per il trasferimento dei materiali e degli arredi. La scuola media Podesti con tutte le classi si sposterà alle medie Tommaseo: 12 le classi che saranno dislocate in questi spazi. Il trasferimento sarà assistito da un servizio di trasporto di Conerobus. Quindi sarà allestito un trasporto collettivo da via Urbino, sede delle Podesti, con arrivo a Piazzale Kennedy. Inoltre, attraverso alcuni operatori di M&P sarà attivato anche un servizio di assistenza all'arrivo e alla ripartenza degli studenti.

Scuola media Pinocchio: 6 classi andranno alle scuole Falcone e una alla Montagnola; anche qui da giovedì prossimo sarà organizzato un servizio navetta bus con Conerobus.

Per la scuola d'infanzia XXV Aprile, tre sezioni saranno ospitate nella vicina scuola d'infanzia Verne che ha appunto tre sezioni libere; è una sede alternativa comunque situata nello stesso quartiere e anche questa sarà disponibile per la frequenza dei bambini da giovedì prossimo.

L'organizzazione per i ragazzi con disabilità

«I ragazzi con disabilità delle Podesti - ha precisato l'assessore Borini - saranno trasportati con un bus pollicino fino all'ingresso della nuova sede scolastica. Coinvolti in totale, in questa operazione di spostamento, sono 480 tra bambini e ragazzi, 67 della scuola d'infanzia XXV Aprile, 250 delle Podesti, 140 del Pinocchio più 23 che saranno dislocati alla Montagnola».

Per alcune classi, come affermato dalla dirigente delle Savio e Marconi, si sta organizzando un percorso scolastico tra Dad e attività didattiche in altri luoghi, come per esempio al Museo Omero, alla biblioteca in collaborazione con l'Amministrazione comunale e altri soggetti istituzionali. Nel frattempo l'Ufficio scolastico regionale ha già inviato una circolare autorizzando le dirigenti alla riorganizzazione della didattica a distanza. Ringraziamenti per la collaborazione e l'approntamento di soluzioni in tempi brevi sono stati presentati dai rappresentanti del mondo della scuola alla Amministrazione.