ANCONA - Ci sono tanti modi per aspettare e festeggiare il Natale, ma è piuttosto discutibile quello scelto da un gruppo di ragazzi che non ha trovato di meglio che cospargere la scalinata della cattedrale di San Ciriaco con uova e farina.



Secondo una prima ricostruzione il fatto sarebbe avvenuto nella notte compresa tra il 23 e il 24 dicembre. A finire nel mirino non solo la scalinata del duomo, ma anche la parete esterna della chiesa, quella rivolta verso l’area del cantiere navale. Complice l’umidità e la successiva giornata di sole con temperature piuttosto miti, sulla scalinata si è formata una sorta di patina molto pericolosa per i fedeli, con il rischio che potessero cadere in maniera rovinosa. A un certo punto l’unica alternativa è sembrata essere quella di utilizzare l’entrata laterale della cattedrale, lato campanile. Alla fine, a risolvere il problema ci ha pensato una squadra di AnconAmbiente che è subito intervenuta sul posto con l’ idropulitrice.

In pochi minuti la scalinata principale, così come la facciata esterna della chiesa è stata ripulita. Un intervento risolutivo che ha consentito l’utilizzo dell’entrata principale della Cattedrale di San Ciriaco per le funzioni religiose. Quello che resta è l’amarezza per un gesto privo di qualsiasi significato ma non è escluso che l’intera vicenda possa avere degli ulteriori sviluppi in quanto nel piazzale della cattedrale di San Ciriaco sono in funzione alcune telecamere di videosorveglianza.