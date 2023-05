Tentata rapina e ricettazione, scatta l'arresto ad Ancona: «Sorpreso a rubare in auto mi ha aggredito con un coltello»

ANCONA - Arresto per tentata rapina aggravata e ricettazione. In manette un marocchino, irregolare sul territorio nazionale, che aveva nel curriculum precedenti specifici per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Teatro, ancora una volta, la via Flaminia. Lì è intervenuto il personale delle Volanti di Ancona dopo la segnalazione di un tentativo di rapina subita da un altro cittadino extracomunitario ma regolare sul territorio.

Coltello in mano

Secondo quanto riferito dall'uomo, il marocchino era entrato nella sua autovettura in cerca di oggetti di valore. Non pago, quando è stato scoperto, si è scagliato armato di un coltello contro il proprietario per assicurarsi il bottino e l'impunità. Il personale delle Volanti è intervenuto sul posto e ha arrestato il presunto autore, trovato in «possesso di beni provento di altri reati». Per questo è stato portato a Montacuto su disposizione del pm di turno e denunciato per tentata rapina aggravata e ricettazione.