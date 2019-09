Tenta il furto al distributore la polizia interviene e mette in fuga il ladro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Nottata piuttosto movimentata quella di ieri allorchè alla sala operativa 113 del Commissariato di P.S. di Senigallia, intorno alle 3 giungeva una richiesta di intervento da parte di un cittadino che aveva notato la presenza sospetta di una persona incappucciata che si aggirava all’interno di un distributore situato in via Sanzio.Il personale della Squadra Volante del Commissariato immediatamente si recava presso il luogo indicato e, quando giungeva, notava effettivamente la presenza dell’uomo segnalato che stava armeggiando in prossimità della colonnina del pagamento automatico.Questi, accortosi delle presenza dell’auto della Polizia, immediatamente si allontanava verso l’area retrostante.I poliziotti intimavano l’alt ma l’uomo proseguiva nella sua repentina fuga. Gli agenti si mettevano all’inseguimento ma il soggetto, aiutato dall’assenza di illuminazione, attraversava diverse abitazioni e si portava verso i binari della ferrovia ove faceva perdere le proprie tracce.Gli agenti avviavano le ricerche al momento senza esito. Al contempo i poliziotti effettuavano gli accertamenti per verificare quanto accaduto accertando che l’uomo, prima del loro arrivo, con l’utilizzo di strumenti , aveva scardinato una parte della colonnina al fine di forzare la cassa e prelevarne il contenuto.Il pronto intervento della Polizia evitava che fosse rubata la somma contenuta pari ad alcune centinaia di euro.Veniva altresì effettuato un sopralluogo dal personale della Polizia Scientifica al fine di raccogliere ulteriori elementi di prova.