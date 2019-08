Tenta di trascinare una ragazza: inseguito ferisce un carabiniere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Ubriaco, tenta di costringere una donna a salire in auto con lui, poi se la prende con i carabinieri intervenuti per difenderla. Per fermarlo è scattato un inseguimento dalle Saline a Marzocca ed un militare è rimasto ferito. Il responsabile, un macedone di 25 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. È accaduto la notte di Ferragosto nel parcheggio di un distributore di benzina di via Podesti al cui interno è presente un bar. È stata la ragazza a chiamare il 112. Lui insisteva nel voler portarla a fare un giro sul lungomare ma lei in macchina con quell’uomo che non conosceva, che era pure ubriaco, non ci voleva salire.