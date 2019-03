Tasso alcolemico troppo elevato: patente ritirata ad un 32enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Nell’ultimo weekend i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ancona hanno denunciato in stato di libertà un automobilista che si è messo alla guida in stato di ubriachezza. Si tratta di un anconetano di 32 anni che, controllato alle 2,30 in via Marconi, a bordo della propria Nissan Qashqai, risultava positivo all’accertamento alcolemico, con un tasso pari 1,40 gr/lt. Per lo stesso oltre alla denuncia è scattato il ritiro della patente.