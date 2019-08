Tasso alcolemico ben oltre la norma: patente ritirata a due giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO -Controlli sempre più attenti e capillari: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fabriano anno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 23enne del luogo. Lo stesso, controllato alle ore 4,30 circa del 15 agosto in Fabriano, alla guida del proprio veicolo, risultava avere un tasso alcolemico superiore al consentito (1.08 g/l), allo stesso ragazzo veniva anche ritirata la patente di guida. Analogamente si è proceduto anche per un 30enne del luogo trovato con un tasso alcoolemico pari a 2,39 g/l..