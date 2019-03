Tari stagionale con lo sconto del 30%. Aperture a singhiozzo per gli hotel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Carta bianca agli albergatori sulla Tari ma lo sforzo in più fatto dal Comune non basta. Si avrà infatti un effetto singhiozzo sulle aperture degli alberghi. C’è chi tornerà operativo a Pasqua per poi richiudere. Molti direttamente a giugno. Chi apre per 190 giorni l’anno ha uno sconto del 30% sulla Tari. Per la prima volta quest’anno i giorni non saranno più consecutivi ma ciascun albergatore potrà scegliere come distribuirli. «Sicuramente è qualcosa in più che ci viene concesso – spiega Marco Manfredi, presidente dell’Associazione Albergatori – noi avevamo chiesto però di estendere i 190 giorni ad 8 mesi ma non c’è stato permesso di farlo. Ciò implica che oggi su 76 alberghi ne sono aperti circa 20, qualcuno proverà ad aprire per Pasqua per poi richiudere ma i più attenderanno fine maggio e primi di giugno».