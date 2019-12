Senigallia, dall'acqua alta di Venezia alla spiaggia di velluto. Ritrovata una targhetta del bus water in laguna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - I danni dell’acqua alta avisibili sulla spiaggia di velluto. Sabato infatti lungo l’arenile di ponente, davanti al lungomare Mameli, è stata rinvenuta una targhetta spezzata in due parti che segnala il percorso delle navette acquatiche, con sopra citate tutte le fermate. Si tratta della linea 1 deldi Venezia che di strada, per arrivare fino a Senigallia, ne ha fatta davvero tanta. Probabilmente deve essere finita in mare nei giorni dell’acqua alta, restando in balia delle onde fino a sabato quando una mareggiata l’ha spinto sopra la sabbia di Senigallia. Spesso si trovano oggetti spiaggiati lungo l’arenile dopo una mareggiata.