Emozioni e spettacolo Domenica la tappa finale torneo giostre medioevali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOIE - E' arrivato il giorno tanto attesa. Si terrà oggi la gara finale del Torneo Giostre Medioevali 2019 presso il campo equestre di Moie. L’importante gara era stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteo.Sarà lo splendido gioiello dell’Associazione equestre Vallesina ad ospitare l’ultima e prestigiosa Tappa finale dell’ambito Torneo. La cittadina di Moie, si appresta a vivere un pomeriggio all’insegna dello spettacolo, con numerosi cavalieri che sono ritenuti tra i migliori d’Italia.Attualmente in testa alla classifica ci sono due cavalieri con 47 punti: il romagnolo Nicholas Lionetti e il marchigiano Riccardo Raponi, entrambi saranno presenti alla manifestazione; mentre Tommaso Finestra è il terzo della graduatoria provvisoria. La matematica dà ancora speranza di primeggiare al quarto e al quinto della classifica provvisoria, Raul Spera e Mimmo Spinelli, con i loro 31 punti competeranno sicuramente almeno per un posto sul podio. L’altro cavaliere che può ambire ancora al podio è Andrea Leonardi con i suoi 25 punti. A fine gara, oltre ad essere premiato il vincitore della tappa, saranno premiati anche i cinque migliori cavalieri del campionato.Il programma della manifestazione come di consueto prevede le iscrizioni entro le ore 11 e le prove libere sino alle ore 12:30. L’inizio della gara è previsto alle ore 15:30. Si preannuncia una finale molto entusiasmante e una partecipazione numerosa.