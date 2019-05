Fiera di San Ciriaco Tanta gente per la tombola Ecco tutti i nomi dei vincitori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tanta ma tanta gente e poi le estrazioni per la tanto attesa tombola. Un numero dietro l'altro e il terno (150 euro in palio) che è andato ad Elvia Adamo, poi quaterna e cinquina (rispettivamente 200 e 300 euro) che hanno fatto la felicità di Marco Blasi di Polverigi e il premio più ambito - quello della tombola - conquistato da Francesco Cantore di Ancona che ha così vinto i 1500 euro in palio.