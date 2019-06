Tamponato da auto, centauro di 18 anni cade a terra portato al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Ragazzo di 18 anni ferito in maniera comunque non grave dopo essere stato tamponato da un'auto in piazza Ugo Bassi vicino alla farmacia. Il giovane è caduto a terra dopo la collisione riportando alcuni traumi con la Croce Gialla di Ancona che lo ha portato per tutti i controlli del caso al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto anche la polizia municipale di Ancona.