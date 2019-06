Tamponate da un'auto due ragazze â€‹di 28 e 24 anni portate in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Stavano percorrendo poco prima di mezzogiorno le strada lungo la discesa del cimitero di Tavernelle vicino all'incrocio con via Bersaglieri d'Italia quando sono state tamponate piuttosto violentemente da un'altra vettura. Momenti di paura anche perchè non si riusciva ad aprire dopo l'incidente lo sportello dalla parte del passeggero. Nell'auto due ragazze di 28 e 24 anni che sono state trasportate dalla Croce Gialla intervenuta immeditamente sul posto insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso, Le condizioni dell due giovani non destano comunque preoccupazione.