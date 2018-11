Tamponamento tra tre auto davanti l'ospedale di Torrette: ferite due donne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tamponamento che ha coinvolto tre auto poco dopo le 9,00 in via Conca proprio nelle vicinanze dell'ospedale regionale. LIevi le ferite riportate da due donne, rallentamenti per il traffico con l'automedica, la Croce Gialla, i vigili del fuoco e la polizia municipale sul posto.