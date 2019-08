Tamponamento tra due auto Donna ferita portata in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAIOLATI SPONTINI - Tamponamento tra due auto questa mattina vicino alla rotatoria di via Clementina a Moie con un'auto che si è capovolta per poi tornare sulla sede stradale e con la conducente che ha riportato alcune ferite comunque non gravi che hanno reso necessario il trasporto al Carlo Urbani di Jesi per tutti i controlli. La viabilità ha subito solo lievi rallentamenti.