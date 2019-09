Tamponamento Mamma e bimbi portati in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Tamponamento tra due mezzi, questa mattina intorno a mezzogiorno in via Valche. Nello scontro tra un furgone e una Ford Kuga, sono rimaste ferite quattro persone, tutti a bordo della vettura. Si tratta di una mamma con i due figli e una bimba piccola. Sul posto la Croce verde che ha trasportato i feriti in codice verde all’ospedale. Sul posto polizia e vigili del fuoco