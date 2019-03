Tamponamento a catena tra 4 auto: una donna portata al pronto soccorso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tamponamento a catena intorno alle 17,45 lungo la strada provinciale del Conero all'altezza del ristorante Baffo con una Punta che è finita contro una Opel che a sua volta ha tamponato una Polo che a sua volta si è schiantata con una Dacia. Nell'incidente è rimasta ferita in modo comunque non grave una donna di 51 anni che è stata portata all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso. Sul posto oltre al 118 e alla Croce Gialla anche la polizia stradale e i vigili del fuoco.