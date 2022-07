Ancona violenta: esce di casa e un minorenne gli punta un taglierino alla gola, lui lo stende con un pugno (e si fa male)

ANCONA - La paura, il sangue freddo, la reazione. Scomposta ma molto efficace. Un 34enne, residente in zona via Montegrappa, è uscito di casa e si è ritrovato faccia a faccia con un ragazzino, minorenne, che gli ha puntato un taglierino alla gola.

Lo choc, la reazione

L'uomo, dopo attimi di comprensibile choc, è riuscito a mantenere la calma e non appena l'adoloscente ha allentato la presa lui gli ha dato un pugno mandandolo praticamente K.O. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri mentre il 34enne è dovuto andare in ospeldae, con l'aiuto del personale della Croce Gialla di Ancona, per una lieve lesione alla mano.